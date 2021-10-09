Башкирия продолжает ставить антирекорды по суточному приросту больных коронавирусом

Напомним, что в Башкирии с 27 октября для посещения ряда заведений (кинотеатры, музеи, фитнес-центры и др.) и проезда на междугородном транспорте по региону нужно будет предъявить сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 или справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе. Справка об отрицательном ПЦР-тесте действовать не будет.