Башкирия продолжает ставить антирекорды по суточному приросту больных коронавирусом

Башкирия продолжает ставить антирекорды по суточному приросту больных коронавирусом
Башкирия продолжает ставить антирекорды по суточному приросту больных коронавирусом
Вчера, 15:51ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Также продолжает быстро расти количество летальных исходов от covid-19.

Согласно актуальным данным, в Башкирии за минувшие сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусом. Это абсолютный рекорд официальной статистики для республики с самого начала пандемии.

Отметим, что общее число инфицированных по региону сейчас составляет 71650 человек. Отметим, что суточный прирост больных превысил 400 человек 30 сентября.

По данным Минздрава республики, на стационарном лечении находится 1034 человека, из них большая часть (635) старше 60 лет. В тяжелом состоянии — 55 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 24. Амбулаторно лечатся 5663 человека, из них около 4 тыс. — пожилые.

За сутки зарегистрировано 23 случая смерти от COVID-19. Общее число умерших от коронавируса быстро растет и официально по республике достигло 1845 человек.

Напомним, что в Башкирии с 27 октября для посещения ряда заведений (кинотеатры, музеи, фитнес-центры и др.) и проезда на междугородном транспорте по региону нужно будет предъявить сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 или справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе. Справка об отрицательном ПЦР-тесте действовать не будет.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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здравоохранение
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