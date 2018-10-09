Жириновский заступился за футболистов Кокорина и Мамаева

Политик призвал строго не наказывать спортсменов. Об этом девятого октября пишет газета «Известия».

В понедельник Александр Кокорин и Павел Мамаев в Москве праздновали 10 лет своей дружбы. Во время отдыха спортсмены сначала напали на 36-летнюю телеведущую Ольгу Ушакову и ее шофера. Конфликт начался после того, как водитель сделал замечание компании, хулиганившей на проезжей части.

Далее Кокорин и Мамаев зашли в одно из кафе на Арбате. Там они поругались с посетителем. Спортсмены избили мужчину. Позже выяснилось, что пострадавшим оказался работник департамента Минпромторга Денис Пак. Чиновник написал заявление в полицию.