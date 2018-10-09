В России хотят запретить рекламу написания дипломов и курсовых
Сегодня, 19:04Общество
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Депутаты Госдумы РФ во втором чтении поддержали закон о запрете рекламы на услуги по написанию дипломов, курсовых и остальных работ, связанных с аттестацией в сфере образования.
Данная реклама будет занесена в список запрещенных к рекламированию товаров и услуг. Об этом девятого октября пишет газета «Известия».
Авторы законопроекта считают, что их инициатива позволит улучшить качество образования в России.
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