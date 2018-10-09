В Общественной палате Башкирии обсудят конкурс на имя уфимского аэропорта

- Человек, чье имя будет носить уфимский аэропорт, должен нести особенный вклад в историю республики, страны. Это должна быть настолько мощная фигура, что сомнений ни у кого бы не возникло. Сейчас мы изучаем все соцопросы и следим за общественным обсуждением. Это наша с вами большая ответственность, - резюмировала Панчихина.