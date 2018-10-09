В Общественной палате Башкирии обсудят конкурс на имя уфимского аэропорта
О точной дате пока не сообщается. Однако известно, что мероприятие пройдет на следующей неделе.
В нем примут участие представители общественных организаций, члены экспертных сообществ, политологи, историки, рассказала Медиакорсети председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.
Аналогичный круглый стол с публичным обсуждением инициативы по присвоению имен выдающихся соотечественников аэропортам страны состоялся на днях в Общественной палате России.
По итогам регионального мероприятия, обработки предложений населения будет сформирован итоговый лонг-лист, который будет направлен в Общественную палату России.
- Человек, чье имя будет носить уфимский аэропорт, должен нести особенный вклад в историю республики, страны. Это должна быть настолько мощная фигура, что сомнений ни у кого бы не возникло. Сейчас мы изучаем все соцопросы и следим за общественным обсуждением. Это наша с вами большая ответственность, - резюмировала Панчихина.
Напомним, международный аэропорт «Уфа» - одна из 45 воздушных гаваней России, которые получат имена великих земляков. Это - инициатива ряда общественных организаций, в числе которых Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество
Среди имен имен выдающихся башкирских земляков — Писатели Сергей Довлатов, Сергей Аксаков, артист балета Рудольф Нуреев, певец Федор Шаляпин, поэт Мустай Карим, национальный герой Салават Юлаев.
В опросе редакции Медиакорсети, среди читателей пока лидирует Мустай Карим, столетие со дня рождения которого отметят в следующем году.