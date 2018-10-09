В Башкирии с неплательщиками за ЖКХ будут бороться «заглушками»

Сегодня, 9 октября, в пресс-центре «КП-Уфа» прошел круглый стол на, пожалуй, главную тему в сфере ЖКХ сейчас: «Рост долга за коммунальные услуги».

Директор УЖХ Уфы Раиль Мирхайдаров рассказал, каким именно образом будут бороться с нарушителями.

- Недавно мы получили новое оборудование, позволяющее частично перекрывать канализацию в квартирах злостных неплательщиков. Специалисты могут установить так называемые «заглушки» не попадая в квартиру к должнику, - отметил в ходе мероприятия Раиль Мирдахиров. - Таким образом, все жидкие отходы жизнедеятельности будут сливаться, как положено. В свою очередь все твердые останутся. Надеемся, что данные меры воздействия убедят неплательщиков рассчитаться по долгам.

Таким образом, установка «заглушек», о которой писали СМИ ранее, - вовсе не слухи, а реальный способ борьбы с неплательщиками.