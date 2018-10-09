В Башкирии будут закуплены новые школьные автобусы и автомобили «скорой помощи»

Накануне, 8 октября, на оперативном совещании правительства Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов рассказал об инвестициях в социальный транспорт.

Так, распоряжением главы Башкирии Рустэма Хамитова в этом году из бюджета республики будет выделено 480 млн рублей на приобретение санитарных автомобилей для станций скорой помощи. 172 новых спецавтомобиля будут распределены преимущественно в сельских районы республики.

Еще 240 млн рублей будут выделены также из бюджета республики на приобретение 130 дополнительных школьных автобусов.