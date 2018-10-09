В Башкирии будут закуплены новые школьные автобусы и автомобили «скорой помощи»
Сегодня, 17:28ОбществоТатьяна Майорова
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На эти нужды выделено больше 700 млн рублей.
Накануне, 8 октября, на оперативном совещании правительства Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов рассказал об инвестициях в социальный транспорт.
Так, распоряжением главы Башкирии Рустэма Хамитова в этом году из бюджета республики будет выделено 480 млн рублей на приобретение санитарных автомобилей для станций скорой помощи. 172 новых спецавтомобиля будут распределены преимущественно в сельских районы республики.
Еще 240 млн рублей будут выделены также из бюджета республики на приобретение 130 дополнительных школьных автобусов.
По словам Рустэма Марданова, транспорт должен быть приобретен до конца текущего года.
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