План осеннего призыва в Уфе составил 869 человек

Заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов на оперативном совещании в мэрии рассказал о плане осеннего призыва. С 1 октября по 31 декабря планируется привлечь на службу 869 человек – это на две сотни меньше, чем годом ранее. План на осенний призыв в 2017 году составлял 1111 человек. Сейчас уже 621 человек уже получили уведомление о необходимости прийти в военкомат.

- Для меня это нонсенс – уклоняться от армии, видимо, у нас разное отношение к своим правам и обязанностям, - уточнил временно исполняющий обязанности мэра Салават Хусаинов.