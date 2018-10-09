План осеннего призыва в Уфе составил 869 человек

Для сравнения: год назад планировалось призвать порядка тысячи молодых людей.
Заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов на оперативном совещании в мэрии рассказал о плане осеннего призыва. С 1 октября по 31 декабря планируется привлечь на службу 869 человек – это на две сотни меньше, чем годом ранее. План на осенний призыв в 2017 году составлял 1111 человек. Сейчас уже 621 человек уже получили уведомление о необходимости прийти в военкомат.
- Для меня это нонсенс – уклоняться от армии, видимо, у нас разное отношение к своим правам и обязанностям, - уточнил временно исполняющий обязанности мэра Салават Хусаинов.
Напомним, в этом году на срочную службу в стране наберут 132,5 тысячи граждан. Согласно данным ТАСС, в весенний призыв отправились служить 128 тысяч человек. В прошлом году их было около 142 тысяч. Из Башкирии в осенний призыв ушли 5 тысяч срочников.