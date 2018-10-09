Первый и лучший: В Уфе после реконструкции открылся лицей №1

Сегодня, 9 октября, в Уфе произошло знаковое событие – после реконструкции в торжественной обстановке открылся лицей №1. Школьники, педагоги и гости праздника убедились, что теперь это учебное заведение максимально соответствует своему номеру, потому что после реконструкции оно стало поистине первым по многим показателям.

Первый по срокам реконструкции

История этого учебного заведения берёт своё начало в 1920 году. Не имея собственного помещения, школа часто меняла адреса и лишь в 1951 году окончательно переехала в двухэтажное здание на улице Социалистической (ныне улица Мустая Карима). В 1968 году к нему были пристроены пятиэтажный корпус и спортзал.

Лицей был закрыта на реконструкцию в мае прошлого года. Пока он находился на реконструкции, его ученики вынужденно были переведены на учебу в ближайшие школы. В кратчайшие сроки, на три месяца раньше срока реконструкция завершилась.

Чуть больше года потребовалось строителям ГК «СУ-10», чтобы построить здесь новый 4-этажный корпус лицея, провести реконструкцию существовавшего 5-этажного корпуса и выполнить благоустройство территории.

При этом строительные работы были завершены на три месяца раньше. А их качество отметили все участники сегодняшнего торжественного мероприятия.

Символический ключ от лицея №1 его директору Елене Веревкиной с радостью вручил генеральный директор Группы компаний «СУ-10» Валерий Мансуров под громкие аплодисменты.

Первый по качеству работ

Большое значение мероприятия подчеркивает тот факт, что в торжественной церемонии открытия лицея №1 приняла участие большая делегация представителей власти, включая главу Башкирии Рустэма Хамитова, министра образования Гульназ Шафикову, вице-премьера Евгения Гурьева, и.о. главы города Салавата Хусаинова и главу администрации Ленинского района Уфы Дмитрия Масютина.

Глава республики поздравил учащихся с большим праздником, отметил хорошее качество и сроки строительства:

- Компания-застройщик построила уже около 20 школ и научилась достойно выполнять свою работу. Проект удачный и реализован хорошо. Радует, что в лицее теперь есть большой актовый зал, огромный спортивный зал, широкие коридоры, великолепные по площади кабинеты. Это - образ современной школы, такой, какой она должна быть. Лицей построен по последним нормативам, и я только могу порадоваться за детей, которые здесь будут учиться, и педагогов, которые будут здесь работать, - отметил Рустэм Хамитов.

Как вспоминали во время церемонии открытия педагоги, здание школы было устаревшими давно требовало капитального ремонта. Кроме того, возросло количество детей, проживающих на данной территории, поэтому было принято решение провести реконструкцию со строительством дополнительного корпуса. В итоге новое здание лицея, которое возвела ГК «СУ-10», получилось в два раза выше существовавшего ранее корпуса. Благодаря этому, общая площадь школы увеличилась в три раза и составила 15,3 тысячи кв.м. Учебные классы стали одновременно уютными и соответствующими современным требованиям безопасности.

Проект строительства содержал обязательные требования по обеспечению безбарьерной среды, в школе установлены современные лифты, пандусы, в туалетных комнатах также есть необходимые приспособления. Строительство велось по современному проекту с учётом норм энергоэффективности, фасад утеплён, вентиляция и система отопления смонтированы по последнему слову техники.

Первый по уровню знаний

После экскурсии по лицею глава республики Рустэм Хамитов признался, что обновленное учебное заведение ему очень понравилось.

- Сегодня в новых стенах начинаются новая жизнь и новое движение, — сказал Рустэм Хамитов. - Я знаю историю вашей школы и хочу сказать, что школа - интересная, знаменитая, действительно - №1, - сказал Рустэм Закиевич. - Из этих стен вышли известные люди, и, может быть, те, кто не так широко известен, но очень много сделал для нашей республики. И эта традиция готовить серьезных, сильных, умных людей для республики и страны - это как раз и будет являться основой деятельности лицея.

Для успешной учебы здесь теперь созданы все необходимые условия. Если раньше лицей вмещал лишь 325 школьников, то после реконструкции он готов принять почти 1000 учеников. Для них оборудованы более 30 учебных классов, среди которых можно особо отметить современные интерактивные классы биологии, геометрии, технологии, физики, есть игровая комната для групп продленного дня, библиотека. Юных спортсменов порадуют два больших спортивных зала и универсальные спортивные площадки для игры в баскетбол. Для творческой молодежи есть актовый зал на 315 мест, а также залы для занятий ритмикой и хореографией. Предусмотрен медицинский кабинет площадью 100 квадратных метров, оборудованный стоматологическим и процедурным оборудованием. Столовая может вместить сразу 400 человек.

Но самое главное – дети в этом лицее будут учиться только в первую смену, несмотря на то, что число учащихся лицея после реконструкции выросло уже до 775 человек.