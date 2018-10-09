Министр образования Башкирии прояснила ситуацию вокруг претензий насчет плагиата

Сегодня, 9 октября, стало известно, что министр образования Башкирии Гульназ Шафикова дала пояснения по поводу высказанных в ее адрес обвинений в плагиате.

Напомним, журналист и блогер Елена Садыкова разместила в фейсбуке сообщение о том, что Гульназ Шафикова использовала ее тексты по психологии без указания авторства.

Сайт ГорОбзор.Ру узнал мнение чиновницы по этому поводу.

- Текст, опубликованный на странице Министра образования «ВКонтакте», был передан министру от другого источника. Текст, на который указывает в своем сообщении Е.Садыкова в Фейсбуке, не копировался, т.е заимствования не было. Между тем, авторство должно быть подтверждено в порядке, установленном гражданским законодательством, - говорится в комментарии Гульназ Шафиковой.

Елена Садыкова также опубликовала в соцсетях свое мнение по этому поводу.

- «Текст не копировался, т.е. заимствования не было». Вообще какая-то чушь. А как его туда вставили, если не путем копирования? Или имеется ввиду, что тексты разные? Какая буква отличается - уточните, не найду ее никак. Пассаж про авторские права и законодательство - без комментариев.Короче, министра опять подставили. Теперь юрист, который очевидно сочинил этот бред, - считает Елена.