Малый бизнес переходит на электронные торговые платформы

Согласно установленному порядку, заявки на участие в процедуре закупки необходимо сопровождать одним из уполномоченных правительством банков. Все средства поставщика на период проведения аукциона будут заморожены при помощи специальных счетов.

Известно, что сектор малого и среднего предпринимательства опасается действия нового механизма. Однако для предпринимателей МСП эти изменения станут обязательны только с 1 января 2019 года. Каких-либо причин для опасения у МСП нет: банковское сопровождение заявок на контракты будет необходимым только для сделок, объемом более 1 миллиона рублей.

Минфин, пишет Newsnn, в свою очередь отметил существенное упрощение доступа к государственным закупкам за счет такой системы для субъектов малого и среднего бизнеса. Поправки к действующим законам также предполагают запрет переговоров в период аукциона между поставщиком и заказчиком, исключая тем самым риск отказа от заключения контракта по итогам торгов.

Так, привлечение к государственным закупочным процедурам представителей МСП даст мощный толчок в их продвижении и развитии, подчеркивает член правления «Альфа-Банка» (один из 18 банков уполномоченных правительством) Денис Осин. За месяц до вступления в силу изменений клиенты банка стали проявлять реальный интерес к новой системе и открытию спецсчетов. Банк в кратчайшие сроки выполнил интеграцию электронных платформ. Осин добавил, что уже можно говорить о возможном увеличении количества корпоративных клиентов.