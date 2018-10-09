Девушка, защищающая сестренку от пьющих родителей в Башкирии: «Опеке все равно»

Не так давно Медиакорсеть писала об уроженке Башкирии из Магнитогорска Айгуль Юсуповой, которая борется с государственной системой, чтобы забрать родную сестренку к себе. Напомним, ее родители и 9-летняя сестренка Алия живут в с. Старый Сибай Баймакского района Башкирии. Айгуль до 17 лет тоже жила с ними, но, не выдержав постоянных ссор и дебоша родных, переехала в Магнитогорск. Вскоре ей пришлось обратиться в органы опеки района, чтобы забрать Алию к себе, так как родители не давали покоя маленькой девочке, угрожая ей расправой.

Однако забрать Алию оказалось не так просто, органы опеки сообщали, что для лишения родителей прав на ребенка недостаточно оснований. Не помогли и записи на аудио угроз матери ребенку, съемка на видео того состояния, в котором пребывает их жилье во время запоев родителей. Айгуль несколько раз удалось забирать сестренку к себе, но каждый раз приходилось возвращать по требованию родителей. В последний раз девочка жила в Магнитогорске полгода и училась в школе №55. Только после того, как история появилась в региональных СМИ, органы опеки решили отправить суд необходимые документы для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав матери и отца Алии и Айгуль.

Напомним, сотрудница органов опеки и попечительства Баймакского района нашему корреспонденту сообщила, что ранее Айгуль не обращалась к ним, поэтому вопрос лишения родительских прав не рассматривался. Айгуль Юсупова же утверждает, что чиновница врет.

- Они врут. Участковый вообще трубку не берет. В мае разбирались в опеке, потому что сестра поехала к ним на выходные, когда жила у меня полгода и ее обратно не пустили. Еще они утверждают, что, мол, больше года назад нашу семью на профилактический учет поставили и регулярно проверяли. Это не правда. Ни разу после учета не приезжали. Когда что-то случается, я звоню в дежурную часть и говорю, что маленький ребенок, поэтому нужны представители опеки и ОДН. Они отправляют участкового. Участковый приезжает, говорит: «Все нормально» и уезжает, - рассказывает она.

17 сентября Алия снова позвонила своей сестре и со слезами попросила забрать ее к себе. Она говорила, что родители не только дрались между собой, но и угрожали ей ножом. Айгуль немедленно приехала и засняла на видео все происходящее дома. «Дома была вонь, вещи разбросаны, на кровати кровь… Сестренка призналась, что мать также угрожала ее сжечь», - рассказывает Айгуль.

Тогда девушка снова позвонила в дежурную часть и попросила приехать. Ей ответили, что участковый приедет вместе с представителем Комиссии по делам несовершеннолетних, однако, приехал один. Девушка увезла сестренку в Магнитогорск, а с органов опеки никто об этом не поинтересовался. Айгуль пришлось самой позвонить и сообщить об этом.

- Они мне еще таким тоном: «Ну вот, 20 сентября у нас будет комиссия, ну приезжайте, если можете». Им, вообще, все равно на все, они сейчас себя прикрывают, - говорит она.

20 сентября в ходе комиссии девушке сообщили, что у них нет оснований для поднятия вопроса о лишении родительских прав матери и отца Алии и Айгуль. «А то, что ребенку угрожают, это может она придумала», говорили они мне», - вспоминает Айгуль. После огласки в СМИ, основания сразу появились и документы оказались в суде.

Айгуль Юсуповой 23 года, она работает куратором в строительной фирме. Девушка также рассказывает, что вчера в ее съемную магнитогорскую квартиру приезжали местные органы с сотрудником ОДН и составили акт обследования жилищных условий – их все устроило. Теперь девушку и ее сестренку вызывают к психологу.

- У меня, честно говоря, уже все ресурсы закончились, до конца месяца мы вообще без денег. Я не знаю, куда дальше ездить и на что жить, если эта морока затянется, - признается она.