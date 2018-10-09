Бывший руководитель скандального долгостроя в Башкирии пойдет в колонию

Предприниматель Валерий Денисов, который являлся председателем правления ЖСК «Дуслык-Строй» осужден за мошенничество и хищение 300 млн рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Валерий Денисов скрывался от российского правосудия на Кипре, но не так давно был экстрадирован на родину.

Как следует из материалов дела, Денисов вместе с подельником - директором ООО «ЭнергоТехСервис» - являлся генеральным заказчиком, главным инвестором и подрядчиком строительства многоэтажного жилого дома на углу улиц Кирова и Пархоменко в Уфе. Они успели продать дольщикам 99 квартир на общую сумму более 307 млн. рублей.

Однако потом планы предпринимателей, судя по всему, изменились, и они не стали достраивать дом, а потратили деньги дольщиков по своему усмотрению.

За это время дом приобрел дурную славу. Сначала в нем было найдено тело пропавшей студентки, а позднее другая девушка упала там с высоты и сломала позвоночник.

Дольщики уже не раз проводили голодовки протеста, требуя решить их проблему и достроить дом.

Когда собственники квартир начали предъявлять свои права, в 2016 году Валерий Денисов бежал на Кипр. Однако через год ему пришлось вернуться в Башкирию уже в наручниках.

В итоге суд приговорил Валерия Денисова к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.