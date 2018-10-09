«Афера на миллиард»: В Уфе уйдет в суд дело Александра Филиппова и Марата Гареева

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РБ завершил расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего бывшего первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова и его ровесника - начальника Управления капитального строительства администрации Марата Гареева по обвинению в превышении должностных полномочий). Если их вина будет доказана, бывшим чиновникам грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

Как следует из материалов дела, в 2007 году была утверждена муниципальная адресная программа «Развитие застроенных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2007-2015 годы» (далее – МАП), этот документ определял структуру ежегодных необходимых финансовых средств на выполнение программы по переселению.

В состав МАП есть подпрограмма по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, для реализации которой, помимо выделения бюджетных средств, предусмотрено привлечение внебюджетных источников (средств инвесторов).

В рамках реализации указанной подпрограммы в период с 2007 по 2015 годы чиновники администрации Уфы заключили более 50 договоров о развитии застроенных территорий города Уфы с юридическими лицами, которые брали на себя обязательства по финансированию расселения граждан и сносу ветхого жилья.

- Вместе с тем, первый заместитель главы администрации городского округа город Уфа и начальник Управления капитального строительства администрации городского округа город Уфа, вступив в сговор, действуя из иной личной заинтересованности, скрыли сведения о наличии внебюджетных источников финансирования подпрограммы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, - сообщили в следкоме Башкирии.

- В перечне аварийных домов, включенных в МАП, отсутствовали сведения о том, что часть домов обеспечена финансированием до 2013 года, - пояснили в следкоме. - Впоследствии на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья (согласно подготовленному обвиняемыми перечню) из бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета и бюджета муниципального образования необоснованно выделили денежные средства на сумму свыше 1,6 млрд. рублей.

В результате действий чиновников, явно выходящих за пределы их должностных полномочий, причинен значительный материальный ущерб бюджетам всех уровней, считает следствие.

Свою вину в совершении преступления бывшие чиновники не признали. В ходе следствия арестовано имущество Марата Гареева на сумму свыше 20 млн рублей, в том числе числе четырех квартир на сумму 10 млн рублей, которые Гареев оформил на родных.

Городскому бюджету Уфы пришлось вернуть более 500 миллионов рублей в «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Марат Гареев вдобавок был обвинен и в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. В ходе проведенного обыска по месту его жительства было обнаружено подслушивающее устройство, которое он хранил без наличия лицензии.