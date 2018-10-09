«Афера на миллиард»: В Уфе уйдет в суд дело Александра Филиппова и Марата Гареева
Бывший начальник Управления капитального строительства и бывший первый заместитель главы мэрии Уфы предстанут перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.
Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РБ завершил расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего бывшего первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова и его ровесника - начальника Управления капитального строительства администрации Марата Гареева по обвинению в превышении должностных полномочий). Если их вина будет доказана, бывшим чиновникам грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.
Как следует из материалов дела, в 2007 году была утверждена муниципальная адресная программа «Развитие застроенных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2007-2015 годы» (далее – МАП), этот документ определял структуру ежегодных необходимых финансовых средств на выполнение программы по переселению.
В состав МАП есть подпрограмма по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, для реализации которой, помимо выделения бюджетных средств, предусмотрено привлечение внебюджетных источников (средств инвесторов).
В рамках реализации указанной подпрограммы в период с 2007 по 2015 годы чиновники администрации Уфы заключили более 50 договоров о развитии застроенных территорий города Уфы с юридическими лицами, которые брали на себя обязательства по финансированию расселения граждан и сносу ветхого жилья.
- Вместе с тем, первый заместитель главы администрации городского округа город Уфа и начальник Управления капитального строительства администрации городского округа город Уфа, вступив в сговор, действуя из иной личной заинтересованности, скрыли сведения о наличии внебюджетных источников финансирования подпрограммы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, - сообщили в следкоме Башкирии.
- В перечне аварийных домов, включенных в МАП, отсутствовали сведения о том, что часть домов обеспечена финансированием до 2013 года, - пояснили в следкоме. - Впоследствии на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья (согласно подготовленному обвиняемыми перечню) из бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета и бюджета муниципального образования необоснованно выделили денежные средства на сумму свыше 1,6 млрд. рублей.
В результате действий чиновников, явно выходящих за пределы их должностных полномочий, причинен значительный материальный ущерб бюджетам всех уровней, считает следствие.
Свою вину в совершении преступления бывшие чиновники не признали. В ходе следствия арестовано имущество Марата Гареева на сумму свыше 20 млн рублей, в том числе числе четырех квартир на сумму 10 млн рублей, которые Гареев оформил на родных.
Городскому бюджету Уфы пришлось вернуть более 500 миллионов рублей в «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Марат Гареев вдобавок был обвинен и в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. В ходе проведенного обыска по месту его жительства было обнаружено подслушивающее устройство, которое он хранил без наличия лицензии.
По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения его копии обвиняемым, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.