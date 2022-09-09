«Жизнь в долг»: как власти Башкирии оплачивают еду, форумы и перелеты задним числом

Вообще-то это неправильно, считают эксперты. Если нарушение заметит контролирующий орган — назначит штраф.
Схема, по которой государственные ведомства сначала договариваются с поставщиками, получают товары и услуги, а только потом с ними рассчитываются, может скрывать в себе различные тайны. Во-первых, может быть завышена цена контракта: закупка проводится без конкурентного отбора, с той компанией, которую уже заранее выбрал заказчик. Во-вторых, как проверить, какой объем (например, продуктов) был фактически поставлен на мероприятие, если все уже съели две недели назад?
Логическая последовательность проведения сделки, как выяснил Mkset, чаще всего нарушается при выполнении «праздничных» и статусно-деловых мероприятий. Это различные массовые мероприятия, форумы и путешествия чиновников (в том числе и заграничные).
Применение такой практики Mkset заметил еще в мае. Тогда правительственная делегация республики отправилась в деловую поездку по маршруту Уфа-Нукус-Самарканд-Ташкент-Уфа. Сам перелет, который обошелся бюджету в 20 млн рублей, состоялся 16 мая, а итоги конкурса подвели только 18 мая. Таким образом, власти, вероятно, договорились с авиаперевозчиком, что сначала воспользуются его услугами, а расплатятся потом.
Формально это выглядело немного странно, но ситуацию можно было списать на то, что визит был запланирован недостаточно точно.
«Я тоже обратил внимание на перелёт в Узбекистан, что договор был заключён только после оказания услуг. Обратите внимание, что в актах выполненных работ не указаны даты перелета. Я думаю, это сделано специально, так как в моем понимании работы не могут быть выполнены и акт не может быть подписан раньше заключения договора. Возможно, есть исключения для экстренных чрезвычайных работ, но оформление таким образом плановых закупок противоречит логике», — считает экономист Всеволод Спивак.
Дальнейшие события продемонстрировали, что республиканские ведомства могут запросто «жить в долг», практически ни в чем себе не отказывая.
Сразу после отмены коронавирусных ограничений в Башкирии возобновили массовые мероприятия. В текущем году их провели достаточно много. Например, со 2 по 4 июня в Сибае прошел Четвертый Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022». Для транспортного обслуживания гостей республиканский Минтранс заказывал автобусы большого, среднего и малого класса. Сообщение о закупке у единственного поставщика опубликовали только 18 июля, через две недели после окончания форума, а контракт стоимостью почти 3,2 млн рублей заключили лишь 22 июля. Судя по всему, исполнитель — ГУП «Башавтотранс» — перевозил гостей по устным договоренностям. Ну, а потом, спустя много дней после мероприятия, с ним расплатились.
22 августа другое ведомство — республиканский Минторг — опубликовало извещение о закупке у единственного поставщика услуг по организации питания участников мероприятия «Открытие Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития». Поставщик (к слову, часто фигурирующий в госконтрактах) ООО «Торатау сервис» должен был провести в деревне Иргизлы кофе-брейки, обеды и ужины для 320 человек, а также официальный ужин от имени главы Башкирии на 20 гостей.
Мероприятие прошло 9 и 10 июля, однако контракт заключили лишь 22 августа. То есть исполнитель накормил гостей на 5 млн рублей «в долг».
Кстати, Минторг также выступает заказчиком питания для вынужденно покинувших свои дома жителей ЛНР и ДНР. За их завтраки, обеды и ужины в июле, например, заплатили в два раза меньше, всего 2,5 млн рублей. То есть денег, которые перечислили за два дня банкетов в Бурзянском районе, хватило бы, чтобы кормить 197 человек в течение двух месяцев.
Аналогичный контракт — тот же заказчик и тот же поставщик — был заключен на питание участников Республиканского фестиваля лошадей «Башкирская лошадь», а также на официальный обед от имени главы Башкирии. Услуги обошлись Минторгу в 1,4 млн рублей. Фестиваль состоялся в Баймакском районе 29 и 30 июля, но извещение о закупке опубликовали только 2 августа и в тот же день заключили контракт на питание гостей.
По такой же схеме заказали услуги по организации питания для участников делегации Башкирии на промышленной выставке «ИННОПРОМ-2022». В перечень вошли кофе-брейки, деловые обеды и ужины для 80 и 40 человек на 2,1 млн рублей. Выставка проходила с 4 по 7 июля, а контракт был заключен только 22 августа. Из этого следует, что ООО «Торатау сервис» — очень терпеливый и лояльный к Минторгу поставщик.
Такой же алгоритм заключения контрактов использовало госучреждение — киностудия «Башкортостан». Например, закупку на услуги по художественному оформлению и изготовлению декораций для проведения Дня города Уфы в парке «Кашкадан» объявили уже после самого праздника, 14 июня. Контракт стоимостью 1,2 млн рублей получила индивидуальный предприниматель Мария Кулагина. Шоу-программа «Аэродинамическая куница» АНО «Дирекция культурных программ РБ» обошлась в 3,87 млн рублей, извещение о закупке опубликовано в тот же день, 14 июня.
Тот же заказчик запрашивал за 5,2 млн рублей аренду специального технического, светового и звукового видеооборудования для организации и проведения праздничного мероприятия «Два шага до…», посвященного Дню города, Дню России и Дню Салавата Юлаева в парке культуры и отдыха «Кашкадан». Извещение о закупке было опубликовано лишь вечером 14 июня. Сам праздник прошел двумя днями ранее.
Законодательство разрешает проводить закупку у единственного поставщика, объяснил Mkset директор компании «Эксперт Центр» Владимир Боксеров.
«Но есть ограничение. Такая закупка может состояться не чаще чем один раз в квартал по определенной отрасли, то есть нельзя за один месяц закупить билетов на 600 тысяч рублей 10 раз. Есть определенные правила. Контролирует исполнение законодательства о госзакупках ФАС. Будь там какие-то нарушения, наверняка бы выявились»,Владимир Боксеров
Закупками у единственного поставщика заказчики пользуются, когда у них нет возможности что-то заранее спланировать. Авиаперелет, вероятно, потребовался срочно. Проведение Дня города, возможно, потребовало участия творческих личностей, с которыми «невозможно работать в плане дедлайнов», объясняет эксперт.
«По поводу того, что закупка объявляется после оказания услуги — ну, а как еще расплатиться с человеком, который оказал услугу. Не „кидать“ же его. Есть формальная дорога, по которой они должны пройти, и они проходят. Да, есть вопросы к срокам — но главное, что тот, кто оказал услугу, получает деньги, поэтому в целом все нормально», — прокомментировал эксперт.
«В определенных законом случаях госзаказчику можно закупать товар, услуги у единственного поставщика без конкурса. Например, если внезапно возникла потребность в товаре из-за чрезвычайной ситуации или в случае небольшой цены товара. Также закон предусматривает возможность закупать у единственного поставщика услуги по обеспечению визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций иностранных государств», — отмечает старший юрист судебного агентства «Барристер» Евгений Шулындин.
Закупки, ссылки на которые приведены, были совершены как раз для обеспечения таких делегаций, поэтому можно говорить об их обоснованности.
«При этом информация о проведении закупки у единственного поставщика должна сразу размещаться на сайте закупок. Если информация размещается с опозданием, должностное лицо заказчика может быть оштрафовано на 50 тысяч рублей. Помимо административного штрафа, если антимонопольная служба выявит нарушение конкуренции при проведении таких закупок (например, негласное соглашение заказчика и исполнителя и завышенную цену контракта), то исполнителя могут обязать вернуть в федеральный бюджет полученные по таким закупкам доходы», — добавил юрист.
В управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Башкирии Mkset объяснили, что «определение поставщика (подрядчика, исполнителя) — совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд либо в установленных законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта».
«Обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) по выполнению работ, оказанию услуг возникает с момента заключения контракта. Таким образом, в силу Закона о контрактной системе сначала публикуется извещение о закупке, определяется поставщик, заключается контракт, после чего исполняются работы (оказываются услуги)», — прокомментировали в контролирующем органе.
Тем не менее жалобы на вышеуказанные закупки в Башкортостанское УФАС пока не поступали, отметили в ведомстве. Возможно, после публикации Mkset, кому-то из участников рынка — конкурентов того же «Торатау Сервис» — такая ситуация покажется странной, и они решат обратиться в надзорное ведомство.