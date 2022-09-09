Врач из Уфы назвала недорогой способ остановить выпадение волос

Врач из Уфы назвала недорогой способ остановить выпадение волос
Врач из Уфы назвала недорогой способ остановить выпадение волос
Сегодня, 09:47ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В этом, по словам медика, поможет известный дешевый препарат

Уфимский врач-онколог Гульнур Нигманова рассказала, как можно предотвратить выпадение волос. По ее словам, в этом поможет никотиновая кислота в ампулах. Витамин улучает микроциркуляцию волосяных луковиц, регенерирует поврежденные, восстанавливает кровообращение, а также пробуждает спящие луковицы.

Кроме того, врач сообщает, что никотиновая кислота улучшает выработку меланина, который окрашивает волосы.

— Берем одну ампулу, собираем в шприц и распределяем по по всей голове содержимое одной ампулы. Делать надо три раза в неделю в течение двух недель, повторять через три месяца, рассказывает Гульнур Нигманова

Подчеркивается, что причин выпадения волос и седины множество. Потому, если никотиновая кислота не принесла должного эффекта, врач советует обратиться уже к трихологу.

*Информация в статье не является рекомендацией и носит информационный характер

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы