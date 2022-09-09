Виктория Абрамченко назвала лидеров Приволжья по реализации реформы ТКО

Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании, посвященном реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Приволжском федеральном округе, назвала регионы-лидеры, а также субъекты, которым необходимо нарастить ввод в эксплуатацию объектов по обращению с ТКО.

По сообщению ТАСС, в совещании приняли участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, главы регионов округа, а также представители Министерства природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзора и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Виктория Абрамченко отметила, что в прошлом году в ПФО накопилось около девяти миллионов тонн твердых коммунальных отходов — это второе место в Российской Федерации. И это одна из причин для наращивания в округе скорости ввода мусороперерабатывающих мощностей. Также в ПФО, по словам Абрамченко, нужно рекультивировать стихийно образованные свалки ТКО. В прошлом году в ПФО на обработку было отправлено 3,5 миллиона тонн ТКО. На утилизацию — 0,5 миллиона тонн. По итогам 2021 года при плановом значении 26,2 процента показатель сортировки отходов превысил 39 процентов. Чтобы снизить наполовину объем захоронения твердых коммунальных отходов, в Приволжье необходимо ускорить ввод в эксплуатацию объектов по сортировке и утилизации, подчеркнула Абрамченко. По оценке ППК «Российский экологический оператор», мощность объектов по сортировке отходов в ПФО должна составлять 7,4 миллиона тонн, а по утилизации — 2,9 миллиона. Инвестиции в реализацию данных проектов, по оценке экспертов, составят около семидесяти миллиардов рублей. Лидером по реализации мусорной реформы в Приволжском федеральном округе Абрамченко назвала Нижегородскую область. Также перевыполнение показателей отмечено в Саратовской, Самарской областях и Пермском крае. При этом почти во всех регионах округа планируемые к вводу в эксплуатацию мощности по обращению с ТКО позволят к 2024 году обеспечить сортировку 50 процентов отходов, а к 2030 году — 100 процентов. Активизировать ввод в эксплуатацию объектов по обращению с ТКО, по словам вице-премьера, необходимо Удмуртии, Ульяновской и Кировской областям. В рамках проведенного совещания его участники также обсудили внедрение раздельного сбора отходов. Отмечается, что в Приволжье установили 412 тысяч контейнеров, в том числе 32 тысячи — для раздельного сбора отходов. Это 13 процентов от общего количества мусорных контейнеров. При этом Абрамченко отметила, что в текущем году российское правительство направит регионам ПФО больше трехсот шестидесяти миллионов рублей для приобретения новых контейнеров.

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