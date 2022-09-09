В Уфе на устроившую скандал в детской поликлинике женщину написали заявление

В Уфе на устроившую скандал в детской поликлинике женщину написали заявление
В Уфе на устроившую скандал в детской поликлинике женщину написали заявление
Сегодня, 12:58ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Неприятный инцидент произошел накануне в детской стоматологической поликлинике № 7. Женщина оскорбляла сотрудницу регистратуры и угрожала ей.

Накануне в сети появилось видео из регистратуры Детской стоматологической поликлинике № 7 в Уфе. На кадрах запечатлен конфликт матери одного из пациентов и сотрудницы учреждения. В частности, женщина оскорбляла регистратора и угрожала ей.

Так, по информации пресс-службы Минздрава Башкирии сотрудница поликлиники обратилась с заявлением в полицию.

Напомним, что причиной конфликта, судя по кадрам видеозаписи, послужило то, что ребенка агрессивно настроенной уфимки отказались принимать в поликлинике. Кроме того, женщина угрожала сотруднице регистратуры отцом ребенка, а также словами: «приедут ты отсюда не уедешь».

К слову, в Минздраве сообщили, что в приеме женщине не отказали, сам персонал поликлиник так и не понял, что именно спровоцировало у клиентки столь бурную реакцию.

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