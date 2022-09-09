В Уфе на устроившую скандал в детской поликлинике женщину написали заявление

Накануне в сети появилось видео из регистратуры Детской стоматологической поликлинике № 7 в Уфе. На кадрах запечатлен конфликт матери одного из пациентов и сотрудницы учреждения. В частности, женщина оскорбляла регистратора и угрожала ей.
Так, по информации пресс-службы Минздрава Башкирии сотрудница поликлиники обратилась с заявлением в полицию.
Напомним, что причиной конфликта, судя по кадрам видеозаписи, послужило то, что ребенка агрессивно настроенной уфимки отказались принимать в поликлинике. Кроме того, женщина угрожала сотруднице регистратуры отцом ребенка, а также словами: «приедут ты отсюда не уедешь».
К слову, в Минздраве сообщили, что в приеме женщине не отказали, сам персонал поликлиник так и не понял, что именно спровоцировало у клиентки столь бурную реакцию.