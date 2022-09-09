В рамках ВЭФ-2022 заключили около 300 соглашений на 3 трлн рублей

Во Владивостоке завершился ВЭФ-2022. Президент РФ Владимир Путин официально объявил о старте трех новых производств на территории Дальнего Востока. Глава государства также стал участником пленарного заседания, на котором эксперты обсуждали вопросы, связанные с развитием ДФО.

Итоги масштабного экономического мероприятия подвел полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, пишут корреспонденты vostokmedia.com. Из заявления зампреда Правительства РФ следует, что дальневосточные субъекты активно продолжают развиваться, несмотря на серьезное санкционное давление. На территориях ДФО реализуют в настоящее время 2 729 инвестпроектов, 525 из которых уже ввели в строй, сообщил Трутнев. «В экономику макрорегиона поступило порядка 2,7 триллиона рублей инвестиций, создано более 100 тысяч рабочих мест, а сейчас на форуме подписано более 290 соглашений на общую сумму 3,27 триллиона рублей – это тоже рекорд», - подчеркнул он. Участниками ВЭФ-2022 стали свыше семи тысяч граждан из 68 стран и территорий. Спикерами сессий, состоявшихся в рамках форума, были не менее 1700 представителей бизнес-сообщества из 700 организаций и компаний. Наиболее многочисленные делегации прибыли из следующих стран: Индия, КНР, Мьянма, Армения, Республика Корея и Монголия. В мероприятиях ВЭФ-2022 поучаствовали 15 высокопоставленных официальных лиц из-за рубежа и 11 руководителей, представлявших дипломатический корпус. Главным событием ВЭФ стало пленарное заседание с участием Путина. Президент акцентировал внимание на том, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стал сегодня новым центром технологического и экономического роста. Страны АТР глава государства назвал точками привлечения капитала и кадров, а также открытия новых производств. Ключевая тема мероприятия «На пути к многополярному миру» напрямую связана с внешнеполитической повесткой Российской Федерации. Эксперты, бизнесмены и политические деятели в течение четырех дней говорили на различных площадках ВЭФ о последствиях того, что центр экономического развития сместился в сторону АТР. Отдельно рассматривался потенциал нашего государства. Свыше сотни мероприятий прошло в рамках основной программы ВЭФ-2022. В них участвовали свыше 750 модераторов и спикеров, сообщили организаторы. На полях масштабного форума с международным участием подписали 296 соглашений на сумму 3 трлн 272 млрд рублей. Достигнуты договоренности о реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов и разработках сырьевых месторождений. Заключены соглашения в строительной и промышленной сферах, а также в сельскохозяйственной отрасли. Следует отметить, что в рамках ВЭФ второй раз провели специальную юношескую секцию «ВЭФ.Юниор». Особенное место в деловой программе было отведено «Молодежному ВЭФ». Молодым ученым, предпринимателям и студентам предоставили площадку, на которой они детально рассмотрели актуальные вопросы, связанные с развитием механизмов поддержки молодых бизнесменов и современных технологических разработок. В рамках ВЭФ-2022 работали: Международный центр совместных инициатив – ICJI, Росконгресс Клуб, гостиные глав субъектов и различные выставки. Официальным информационным партнером ВЭФ-2022 выступил федеральный медиахолдинг 1MI.

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