В преддверии рейдов выходного дня глава ГИБДД Башкирии обратился к жителям с просьбой

В преддверии рейдов выходного дня глава ГИБДД Башкирии обратился к жителям с просьбой
В преддверии рейдов выходного дня глава ГИБДД Башкирии обратился к жителям с просьбой
Сегодня, 17:19ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
В Уфе вечером пятницы инспекторы проведут рейды по выявлению пьяных за рулем, однако о них просят сообщать и остальных участников движения, сообщил Владимир Севастьянов на своей странице 9 сентября.

Сегодня пятница, а это значит, что ГИБДД традиционно выходит на тропу борьбы с пьянством за рулем. Профилактические мероприятия официально объявлены в Уфе и стартуют они уже сегодня вечером. Выявлять инспекторы будут не только водителей, которые вопреки здравому смыслу, усядутся за руль употребив алкоголь. Также особое внимание будет уделяться перевозке детей, а также выявлению тех, кто садится за руль без прав.

Севастьянов заявил, что работать инспекторы будут на оживленных улицах близ развлекательных (то есть питейных) заведений и предупредил, что вместе с инспекторами будут работать и журналисты, которые будут снимать свои сюжеты и могут прославить нетрезвого водителя на всю республику, а может быть и на всю страну.

Всех жителей Севастьянов призвал проявить гражданскую сознательность и сообщать куда следует (в полицию) о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы, по словам Севастьянова, готовы отрабатывать подобные тревожные сигналы.

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