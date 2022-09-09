В парке в Уфе очевидцы заметили животных-разносчиков смертельно опасного заболевания

Напомним, ранее руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак сообщала, что показатели заболеваемости геморрагической лихорадкой в республике выросли в 8,5 раз. При этом с наступлением осени ситуация может усугубиться. Причиной тому — миграция грызунов ближе к жилищам людей, а также мероприятия по сбору урожая.