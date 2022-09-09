В парке в Уфе очевидцы заметили животных-разносчиков смертельно опасного заболевания

В парке в Уфе очевидцы заметили животных-разносчиков смертельно опасного заболевания
В парке в Уфе очевидцы заметили животных-разносчиков смертельно опасного заболевания
Сегодня, 16:35ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
О нашествии грызунов в популярном парке Уфы сообщают пользователи соцсетей

В Уфе в парке Лесоводов очевидцы заметили мышей. Отметим, что грызуны часто являются переносчиками опасных заболеваний, в числе которых геморрагическая лихорадка. Об этом местная жительница рассказала в соцсетях.

Так, по словам уфимки, на территории популярного парка развелось много грызунов. Девушка также поинтересовалась, планируется провести на территории парка мероприятия по дератизации. На обращение девушки отреагировал представитель Министерства здравоохранения РБ Тагир Гизатуллин.

Как сообщил Гизатуллин, дератизацию парковых территорий проводится два раза в год — весной и осенью.

Напомним, ранее руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак сообщала, что показатели заболеваемости геморрагической лихорадкой в республике выросли в 8,5 раз. При этом с наступлением осени ситуация может усугубиться. Причиной тому — миграция грызунов ближе к жилищам людей, а также мероприятия по сбору урожая.

Также одной из причин роста заболеваемости называют плохую уборку мусорных площадок, расположенных близ СНТ. По мнению властей, неубранный вовремя мусор и переполненные баки представляют собой крайне благоприятные условия для размножения грызунов.

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