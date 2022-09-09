Союз операторов наружной рекламы предлагает свои поправки в закон «О рекламе»

В прошлом сообщалось, что поправки в закон о рекламе подразумевают выбор одного частного лица в качестве единого оператора цифровых рекламных конструкций. Оператор должен создавать схемы цифровых объектов рекламы, а также размещать их во всех регионах страны в течение 30 лет. Одновременно с этим в законе отсутствуют ограничения для действий указанного оператора. К примеру, ему не надо согласовывать размещение объектов наружной рекламы с местным самоуправлением. Помимо этого, в документе не указаны места для установки данных объектов. Авторы не учли схемы размещения уже стоящих рекламных конструкций. Отрицательно о законопроекте отозвались главы парламентских партий. Чиновники считают, что документ ударит по рабочим местам.