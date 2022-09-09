Союз операторов наружной рекламы предлагает свои поправки в закон «О рекламе»

В Союзе понимают главную цель законопроекта. В его задачу входит обеспечение информационной безопасности России. Об этом пишет lenta.ru.
Президент Союза операторов наружной рекламы (СОНР) Евгения Волгина пояснила, что данные требования можно исполнить путем унификации правил безопасности к программному обеспечению оборудования, используемого операторами наружной рекламы. Программное обеспечение в регионах страны должно быть произведено в России и отвечать всем требованиям Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сфера didgital начнет быстро развиваться по всей стране.
По мнению учредителя медиагруппы «РИМ» Ильи Фомина, в данной концепции единый оператор цифровых рекламных конструкций должен быть заменен на единого оператора информсистемы (ЕОИС).
Он подчеркнул, что ЕОИС может заниматься модерацией рекламного контента, писать отчеты о размещении социальной информации и контролировать централизованное размещение сведений. Речь идет в том числе об экстренных сообщениях, которые надо показывать на экранах по всей РФ. Единый оператор должен иметь возможность подключаться к программному обеспечению операторов рынка наружной рекламы и передавать нужный контент прямо на didgital-поверхности.
По словам президента АКАР Сергея Пискарева, проект закона «О рекламе» будет полезен лишь при условии совместной работы рекламных операторов и чиновников.
Планировалось, что Союз операторов наружной рекламы станет работать в связке с властью во время адаптации закона о рекламе для каждого сегмента рынка. На данный момент в объединение входит 471 компания из 217 российских регионов. Это операторы и представители сопутствующего рынка — компании-налогоплательщики, присутствующие в этом сегменте не менее 10 лет.
В прошлом сообщалось, что поправки в закон о рекламе подразумевают выбор одного частного лица в качестве единого оператора цифровых рекламных конструкций. Оператор должен создавать схемы цифровых объектов рекламы, а также размещать их во всех регионах страны в течение 30 лет. Одновременно с этим в законе отсутствуют ограничения для действий указанного оператора. К примеру, ему не надо согласовывать размещение объектов наружной рекламы с местным самоуправлением. Помимо этого, в документе не указаны места для установки данных объектов. Авторы не учли схемы размещения уже стоящих рекламных конструкций. Отрицательно о законопроекте отозвались главы парламентских партий. Чиновники считают, что документ ударит по рабочим местам.