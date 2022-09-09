РАНХиГС: Названы самые востребованные профессии в регионах РФ

Эксперты Президентской академии проанализировали, какие специальности наиболее востребованы в регионах страны. Так, например, в Республике Башкортостан это «Английский язык для повседневного и делового общения», «Мастер литейных и выдувных машин со знанием цифрового оборудования», а также «Менеджер оптовых и розничных продаж». Именно на обучение по этим специальностям подали наибольшее количество заявок, пишет nashgorod.ru.
По замечанию многих специалистов, программа очень важна, поскольку позволяет обрести новые актуальные знания, и как следствие — востребованную профессию. Особенно это ценно в том случае, когда речь идет о самых уязвимых слоях населения: молодежи, безработных, людях предпенсионного возраста, молодых матерях. Недавно бесплатное обучение стало доступным еще одной категории россиян: людям, которым грозит увольнение из-за введения режима неполного дня, простоя, временной приостановки работ, отпусков без сохранения зарплаты.
Проект начался в 2021 году, а завершится в 2024-м. В этом году в Президентской академии новую специальность освоят минимум 115 тыс. учащихся. В рамках проекта РАНХиГС бесплатно проводит свыше 1 тыс. курсов профпереподготовки и повышения квалификации по различным направлениям. Это как рабочие специальности, так и сфера управления бизнесом. Помимо этого, на многочисленных курсах можно освоить универсальные навыки: деловой английский, мастерство ведения переговоров, бюджетная грамотность и многие другие.
Курсы пройти можно либо очно, либо удаленно, кому как удобнее. Программы рассчитаны на разные сроки: от недели до нескольких месяцев. Стоит подчеркнуть: программы выработаны с учетом кадровых потребностей субъектов страны, чтобы после обучения студенты могли найти работу по месту жительства.
Обучение проходит по всей России на базе 44 филиалов, 12 институтов Президентской академии и свыше 80 партнерских организаций. Чтобы стать участником проекта, следует выбрать программу обучения и оставить заявку на сайте trud.ranepa.ru. Далее необходимо подтвердить ее на сайте «Работа в России» и побывать в центре занятости населения.