«Платить придется в любом случае — либо деньгами, либо информацией»

«Где-то в марте-апреле я скачала впн, позже они начали пачками тупить, а я пачками скачивать, чтобы переключаться между ними. В июне у меня увели страничку в «ВК», потом мне пришлось блокировать карту, потому что позвонили из отделения и сказали, что кто-то пытается ей воспользоваться, ну а потом уже вот эта история с мамой. Ее нет в социальных сетях, я нигде и никому не рассказывала о ее заболеваниях, да вот даже номер поликлиники и ФИО врача откуда им знать? Думаю, они просто читали мои переписки и видели, как мама мне отправляет выписки из истории болезни», — написала Влада в соцсетях.