Первый снег в Башкирии выпал на горе Иремель и устроил настоящую вьюгу

Первый снег в Башкирии выпал на горе Иремель и устроил настоящую вьюгу
Первый снег в Башкирии выпал на горе Иремель и устроил настоящую вьюгу
Вчера, 21:01ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com Типичная Уфа
Первый снег оказался не парой снежинок, а настоящей вьюгой, которая удивила туристов, сообщают многочисленные паблики в соцсетях 8 сентября.

Первая декада сентября не перестает удивлять. Вслед за неожиданным похолоданием после изнуряющей жары августа, республика удивила первым снегом 8 сентября. Причем не изморозью и парой снежинок, которыми с натяжкой зачастую называют дождь в прохладную погоду, а настоящей снежной вьюгой.

Предвестник скорой зимы был замечен на горе Иремель в Белорецком районе, первым увидели природное явление и рассказали о нем постояльцы гостевого комплекса «Дом61». Они и сообщили, что во время восхождения туристов из Екатеринбурга и съемочной команды из Москвы начался снег и настоящая вьюга — погода менялась буквально на ходу.

Ранее Mkset публиковал прогнозы синоптиков о том, когда ждать первого снега уфимцам. По мнению специалистов первые белые хлопья упадут на столицу Башкирии уже в этом месяце, однако днем от них не останется и следа.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы