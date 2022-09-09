Очевидцы застали экспедитора хлебозавода за нелицеприятным занятием в Уфе

9 сентября на глаза очевидцев попало весьма сомнительное обращение работника хлебозавода с булками и батонами, которые он привез в один из сетевых супермаркетов на улице Правды в Демском районе Уфы. Наблюдатели настолько шокированы манерами молодого человека и его обращением с хлебом, что не сдерживают своих эмоций и крайне нецензурно комментируют увиденное.