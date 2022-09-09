Минобр объснил, почему самую большую школу Башкирии так и не открыли год назад

Изначально школу №51 в уфимском Инорсе должны были ввести в эксплуатацию к 31 августа 2021 года, однако не вышло. Теперь школу обещают сдать в конце текущего года.

В Министерстве образования Башкирии прокомментировали вновь отложенное открытие самой большой школы в Башкирии и в ПФО. Так, изначально школа №51 в микрорайоне Инорс должна была вновь принять учеников в начале 2021-2022 учебного года — срок сдачи был назначен на 31 августа 2021 года. Однако, как сообщили Mkset в ведомстве, тогда сдачи объекта помешала необходимость корректировки проектно-сметной документации и прохождение повторной государственной экспертизы. — Все работы по объекту выполняется в соответствии с проектно-сметной документации, по которой получено положительное заключение государственной экспертизы. Все имеющиеся строителей недостатки устранены. На сегодняшний день строительной готовности объекта составляет 89%, — заявили в Министерстве образования. Подчеркивается, что во второй раз отложить сдачу объекта пришлось из-за проблем с поставкой необходимого для комплектации объекта импортного оборудования. Теперь же необходимо осуществить подбор и замену оборудования на отечественный аналог. Так, назначен новый срок — конец 2022 года. Напомним, что речь идет о строительстве крупного образовательного объекта в микрорайоне Инорс, в составе которого - средняя общеобразовательная школа, детский сад и спортивный блок». Одновременно в нем могут обучаться до 1650 детей. Жители микрорайона Инорс в социальных сетях также выражали недовольство тем, то школа вновь оказалась не готова к новому учебному году. В частности, женщина рассказала, что детям вместо комфортабельной школы приходиться учиться в бывшем доме культуры.

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