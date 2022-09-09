Минобр объснил, почему самую большую школу Башкирии так и не открыли год назад

Минобр объснил, почему самую большую школу Башкирии так и не открыли год назад
Минобр объснил, почему самую большую школу Башкирии так и не открыли год назад
Сегодня, 16:41ОбществоЭлина СайфрановаФото: Телеграм-канал Алана Марзаева
Изначально школу №51 в уфимском Инорсе должны были ввести в эксплуатацию к 31 августа 2021 года, однако не вышло. Теперь школу обещают сдать в конце текущего года.

В Министерстве образования Башкирии прокомментировали вновь отложенное открытие самой большой школы в Башкирии и в ПФО. Так, изначально школа №51 в микрорайоне Инорс должна была вновь принять учеников в начале 2021-2022 учебного года — срок сдачи был назначен на 31 августа 2021 года.

Однако, как сообщили Mkset в ведомстве, тогда сдачи объекта помешала необходимость корректировки проектно-сметной документации и прохождение повторной государственной экспертизы.

— Все работы по объекту выполняется в соответствии с проектно-сметной документации, по которой получено положительное заключение государственной экспертизы. Все имеющиеся строителей недостатки устранены. На сегодняшний день строительной готовности объекта составляет 89%, — заявили в Министерстве образования.

Подчеркивается, что во второй раз отложить сдачу объекта пришлось из-за проблем с поставкой необходимого для комплектации объекта импортного оборудования. Теперь же необходимо осуществить подбор и замену оборудования на отечественный аналог. Так, назначен новый срок — конец 2022 года.

Напомним, что речь идет о строительстве крупного образовательного объекта в микрорайоне Инорс, в составе которого - средняя общеобразовательная школа, детский сад и спортивный блок». Одновременно в нем могут обучаться до 1650 детей.

Жители микрорайона Инорс в социальных сетях также выражали недовольство тем, то школа вновь оказалась не готова к новому учебному году. В частности, женщина рассказала, что детям вместо комфортабельной школы приходиться учиться в бывшем доме культуры.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы