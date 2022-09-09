Команда Татьяны Минеевой внедряет в саратовских школах систему РСО

В 2022 году на президентские гранты претендовали 10 484 проекта из всех 85 регионов страны.
ECOfriends включает в себя систему наставничества и проведение интерактивных экологических уроков, посвященных раздельному сбору отходов.
В начале марта Комитет по образованию города Саратова совместно с представителями российской компании переработки Pakmill определили 8 школ, где будет организован раздельный сбор отходов. Это МАОУ «Гимназия № 4», МОУ «Гимназия № 7», МОУ «Лицей № 53», МАОУ «Гимназия № 31», МАОУ «Лицей «Солярис», МАОУ «Лицей № 36», МОУ «СОШ № 86» и МОУ «Лицей № 2».
В указанных школах уже внедрены комплексные системы РСО: контейнеры для раздельного сбора макулатуры и пластика есть внутри зданий и на дворовых территориях. Кроме этого, в них размещены стенды с информацией о правилах сортировки отходов.
Собранное сырье забирает партнёр-переработчик Pakmill.
В качестве реализации второй части гранта на новый учебный год команда ECOfriends запланировала проведение более 190 обучающих лекций, уроков и мастер-классов. Для этого привлечены педагоги и эксперты, а также волонтеры и сами школьники.
Ребята узнают о том, зачем нужно сортировать отходы, и попробуют применять знания на практике. В дальнейшем школьники и их родители смогут внедрять раздельный сбор отходов в своих семьях и рассказывать об этом знакомым.
Проведение экоуроков и внедрение раздельного сбора отходов в школах позволяют вести системную работу по развитию данного направления, тем самым решая проблему загрязнения окружающей среды.
Автором проекта является руководитель общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве по вопросам молодежного предпринимательства, президент фонда «Инвестиции и регионы», управляющий партнер группы компаний FINCOM group Анна Александровна Кровякова.
Проект ECOfriends реализуется с 2019 года на постоянной основе и, помимо «ЕСОуроков», включает такие направления, как «ЕСОквест» — городской субботник с интерактивными заданиями для участников, «ЕСОклуб» для молодежи и образовательный интенсив ECOprof. За время работы проекта проведено около 200 экологических мероприятий, более 2000 человек узнали об экологических проблемах и смогли повысить свой уровень знаний в этой сфере.