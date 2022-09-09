Команда Татьяны Минеевой внедряет в саратовских школах систему РСО

Проект ECOfriends реализуется с 2019 года на постоянной основе и, помимо «ЕСОуроков», включает такие направления, как «ЕСОквест» — городской субботник с интерактивными заданиями для участников, «ЕСОклуб» для молодежи и образовательный интенсив ECOprof. За время работы проекта проведено около 200 экологических мероприятий, более 2000 человек узнали об экологических проблемах и смогли повысить свой уровень знаний в этой сфере.