Как пройдут выборы в Башкирии 11 сентября 2022 года

В Республике Башкортостан на осень 2022 года назначены муниципальные выборы. Основные и дополнительные выборы в сентябре 2022 года в Башкирии пройдут по 31 избирательному округу.

Кого выбираем? Основные выборы депутатов сельсоветы состоятся в сентябре 2022 года в селе Тукаево и в селе Абзаково. Таким образом, Тукаевский и Абзаковский сельсоветы полностью обновят состав местных органов самоуправления. В остальных муниципалитетах Башкирии пройдут дополнительные муниципальные выборы в районные, городские и сельские советы депутатов. Выбирать народных избранников будут в: городах: Стерлитамак, Белорецк, Сибай, Агидель, Мелеуз, Благовещенск, Туймазы;

районах: Аскинском, Белокатайском, Белорецком, Благоварском, Шаварском, Буздякском, Чишминском, Дуванском, Федоровском, Ермекеевском, Салаватском, Зилаирском, Мелеузовском, Иглинском, Кугарчинском, Ишимбайском, Караидельском;

сельских поселениях: Осиновский, Благоварский, Старогумеровский, Сайрановский, Серафимовский сельсоветы. Всего в Башкирии на выборы в сентябре 2022 года свои кандидатуры выдвинули 216 кандидатов. Бороться же придется за замещение 61 депутатского мандата. Ознакомиться со списком депутатов по своему избирательному округу можно на сайте Центризбиркома Башкирии либо на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы». Кого выбираем? Фото: Медиахолдинг 1Mi Как проголосовать? Для голосования в Башкирии установили один день. Прийти проголосовать за народных избранников можно 11 сентября. В этот день участки будут открыты с 7 часов утра до 9 часов вечера по местному времени. Избиратели, которые в назначенный для голосования день не смогут посетить избирательные участки по месту своего жительства в силу уважительных обстоятельств (командировки, состояние здоровья, отпуск, исполнение государственных либо общественных обязанностей и др.), могут отдать свои голоса досрочно. Досрочные выборы в Башкирии проходят с 31 августа по 10 сентября в участковых избиркомах по месту регистрации избирателя. В рабочие дни проголосовать можно с 16.00 до 20.00, в выходные дни — с десяти часов утра до двух часов дня. Услуга «мобильный избиратель» на муниципальных выборах в Башкирии недоступна. Как проголосовать? Фото: Медиахолдинг 1Mi Избирательные участки Списки избирательных участков в районах, сельских поселениях и городах Башкирии можно посмотреть на сайте Центризбиркома Республики Башкортостан. Здесь доступна информация обо всех адресах нахождения ТИК. Найти свой участок для голосования на выборах в сентябре 2022 года можно также на сайте Центризбиркома РФ. Чтобы найти нужный участок, необходимо ввести свой адрес по прописке в поисковую строку сайта. Избирательные участки Фото: Медиахолдинг 1Mi Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ) Проголосовать на выборах в Башкирии в сентябре 2022 года можно только офлайн, то есть лично посетив избирательный участок по месту регистрации. Дистанционное электронное голосование в Республике Башкортостан пока технически неосуществимо. Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ) Фото: vk.com mik_permkra

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