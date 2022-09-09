«Башавтотранс» хочет объявить Год внимательного отношения к инвалидам после скандала

Для начала в ответе на запрос Mkset в «Башавтотрансе» уточнили, что водитель не имел права игнорировать желание инвалида, находящегося на остановке, попасть в автобус. Предусмотрен порядок, в соответствии с которым водитель должен выйти из автобуса, опустить аппарель, завезти в салон кресло с пассажиром-инвалидом, закрепить его на спец площадке и только потом продолжать движение по маршруту. На остановке, куда хочет попасть пассажир на коляске все эти действия проделываются водителем в обратном порядке.