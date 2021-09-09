В России сообщили о новых схемах мошенничества, связанных со здравоохранением

В России рассказали о новой схеме, разработанной мошенниками. Она связана с порталом “Госуслуги” и сферой здравоохранения.На электронные почты стали приходить сообщения с уведомлениями, якобы об откреплении от поликлиники.

Мошенники предлагают пройти регистрацию снова и дают ссылку на ложный сайт “Госуслуги”, где предлагается внести личные данные и оплатить пошлину, сообщает infox.ru со ссылкой на РИА Новости. Действия мошенников могут привести к тому, что они получат достаточно данных о жертве и смогут воспользоваться реальным профилем “Госуслуги” в преступных целях. Кузнецов призвал внимательнее относиться к входящим письмам и не переходить по сомнительным ссылкам. Чтобы проверить информацию о прикреплении к медицинскому учреждению, следует зайти на сайт самостоятельно.

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