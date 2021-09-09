В Башкирии психиатрическую больницу будут охранять за 48,7 миллиона рублей

На сайте Госзакупок появилась заявка на охрану ГБУЗ Башкирии «Республиканская клиническая психиатрическая больница» за 48,7 миллиона рублей. Известно, что финансироваться охрана будет из бюджета учреждения и республики.
Так, победитель тендера должен будет обеспечить охрану имущества и объектов на 27 круглосуточных постах и на трех посменных, также он обязан будет организовать и пропускной режим. Срок оказания услуги указан с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2023 года.
Напомним, что весной прошлого года сотрудники больницы были против назначения нового главного врача Тигира Гизатуллина. В частности, было опубликовано видео обращение на YouTube, где персонал больницы демонстрировали плакаты с надписями: «Тагир Рафаилович! Вас здесь не ждут!» и «Максим Васильевич! Мы против вашего решения!», мотивировался протест тем, что у Гизатуллина нет должного опыта. Однако повлиять на решение Минздрава и помешать назначению сотрудникам учреждения не удалось.