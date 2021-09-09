В Башкирии определили проектировщика студенческого кампуса в историческом центре Уфы

В Башкирии определили проектировщика студенческого кампуса в историческом центре Уфы
В Башкирии определили проектировщика студенческого кампуса в историческом центре Уфы
9 сентября, 18:08ОбществоЭлина СайфрановаФото: vk.com
Проектированием займется муниципальное предприятие.

Стало известно кто займется планированием и межеванием территории под межвузовский кампус. Так, исходя из решения Главархитектуры Уфы, в тендере победило муниципальное предприятие «Архитектруно-планировочное бюро», которое от первоначальной цены в 7,4 миллиона рублей уступило меньше 3%, тогда как второй претендент «ДжиДинамика» из Санкт-Петербурга предлагал «скинуть» 33% и сделать все за 5,7 миллионов рублей. Как сообщается, на решение повлиял опыт исполнения подобных проектов у победителя тендера. Известно, что выполнить работы по проектированию и межеванию исторического центра города, ограниченного улицами Набережной, Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди, Карла Маркса, Тукаева, Местные Дубнячки и проектируемыми улицами в Кировском районе города, предприятие должно до конца апреля 2022 года. Известно, что общая площадь планировки составляет 48,2 га.

Отметим, что учредителем МУП «Архитектруно-планировочное бюро» является мэрия Уфы, сама компания была основа в 2002 году.

Напомним, что летом этого года Башкирия получила грант на строительство межвузовского кампуса, который будет располагаться в центре города, недалеко от корпусов УГАТУ и БашГУ. Так, общая стоимость проекта оценивается в 18 миллиардов рублей, из которых 10 миллиардов планируется получить из федерального бюджета. Согласно плану проекта, на территории кампуса будут располагаться студенческие общежития, лаборатории, спортивные и культурны объекты, а также технопарк IQ-парк Сколково, на строительство которого из бюджета республики хотели выделить 250 миллионов рублей.

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