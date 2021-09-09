Объем отчислений от деятельности государственных лотерей в бюджет РФ по итогам года может стать рекордным за последние 7 лет – с момента проведения реформы лотерейной отрасли.

По итогам первого полугодия 2021 года общие отчисления в бюджет РФ от продажи лотерейных билетов составили 3,8 млрд руб., об этом сообщает издание Советский спорт со ссылкой на Технологическую Компанию «Центр» (входит в холдинг S8 Capital, владелец бизнесмен Армен Саркисян), которой принадлежит бренд «Столото», именно под ним распространяются самые известные в нашей стране лотереи. С января текущего года ТК «Центр» является участником онлайн-мониторинга Федеральной налоговой службы (ФНС) наряду с другими крупнейшими российскими компаниями. Из перечисленных от лотерейной деятельности 3,8 млрд руб. на целевые отчисления в поддержку развития отечественного спорта пришлось 1,4 млрд руб. Предыдущие два года перечисленные общие отчисления в бюджет от продажи билетов «Столото» составляли порядка 6,7 млрд руб. в год, включая целевые отчисления на спорт. В 2021 году бюджет может пополниться от проведения гослотерей более чем на 7 млрд руб. Совокупно на конец первого полугодия 2021 года в российскую казну перечислено уже более 33,4 млрд руб. в виде отчислений от лотерей. Из них на целевые отчисления на развитие физической культуры и спорта, в том числе финансирование социально значимых объектов и мероприятий, пришлось 16,4 млрд руб. Кратный рост доходов бюджета от лотерей стал возможен благодаря реформе отрасли. До 2014 года лотереи в России были частными и практически не регулировались государством, что привело к росту мошенничества и снижению доверия населения к участию в них, и это при том, что в советское время в лотереях участвовало до 70% населения. Запрет частных лотерей на государственном уровне ограничил предпринимателей и все лотереи стали государственными. Их организаторами стали Министерства финансов и спорта РФ, а бизнесу, в том числе «Столото», оставили только функцию распространения лотерей – от продажи билетов до выплаты выигрышей. С этого момента начался поступательный рост налоговых отчислений от лотерейной деятельности, в том числе целевых отчислений на развитие физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. По словам министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина, сейчас важный этап реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, направленной на оздоровление нации, еще большее вовлечение людей в занятия спортом, а также строительство современной инфраструктуры. Со ссылкой на последние данные ВЦИОМ, министр отметил, что в России спортом или физкультурой занимаются 56% россиян, при этом среди молодежи 71% увлеченных спортом людей, а среди россиян в возрасте старше 60 лет – 50%. «Поддержка со стороны бизнеса очень важна для развития спорта, и мы видим вклад государственных лотерей. Сохранение высокого интереса россиян к лотереям позволит инвестировать больше средств в социально значимые проекты в сфере спорта, ускорит их реализацию», – добавил Олег Матыцин. В группе компаний Армена Саркисяна эту стратегию поддерживают. «Государственные лотереи продолжают следовать своей цели – формировать отчисления в бюджет в поддержку отечественного спорта и физкультуры, социально значимых спортивных объектов и мероприятий, тем самым внося вклад в реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта, а, следовательно, и в улучшение качества жизни россиян. Не зря у всех на слуху до сих пор крылатая фраза легендарного «Спортлото» советских времен: «Выигрываете вы, выигрывает спорт»», – отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital, частью которого является «Столото». Екатерина также добавила, что уже сейчас можно прогнозировать, что по итогам 2021 года объем целевых отчислений будет соразмерен с целевыми отчислениями за 2020 год, составившими 2,4 млрд руб. Кроме обязательных отчислений от деятельности по распространению лотерей «Столото» Армена Саркисяна из собственных средств оказывает спонсорскую поддержку крупным спортивным проектам и федерациям, что позволяет развивать не только массовый спорт и спорт высоких достижений, но и точечные инициативы, до которых не всегда доходит помощь со стороны государства. Так, только в прошлом году крупнейший распространитель гослотерей «Столото» поучаствовал более чем в 20 социально значимых проектах различного масштаба. Помимо основных направлений, в рамках которых осуществляется благотворительная деятельность – помощь детям, инвалидам и пожилым людям, в период пика пандемии компания поддержала ряд больниц высокотехнологичным медицинским оборудованием, в частности, системой временного вспомогательного кровообращения, аппаратами ИВЛ, а также специальными кроватями и средствами индивидуальной защиты. S8 Capital – многопрофильный российский холдинг, объединяющий предприятия в финансовом и телекоммуникационном секторах, в области электронной коммерции, цифровых медиа и ритейла. Холдинг специализируется на создании и развитии высокотехнологичных цифровых продуктов и платформ по различным направлениям бизнеса, в том числе на базе интеллектуальной обработки данных (Big Data). S8 Capital входит в рейтинг 500 крупнейших компаний России (по версии РБК) и является одним из крупнейших налогоплательщиков. Основатель и акционер холдинга – российский бизнесмен Армен Меружанович Саркисян. В портфель холдинга входят следующие активы: «Технологическая Компания «Центр» (бренд «Столото»), являющаяся основой цифровой экосистемы S8 Capital, крупнейший интернет-сервис сравнения цен на товары Price.ru, онлайн-агрегатор предложений от страховых компаний России Страховка.Ру, единственный полноценный виртуальный оператор мобильной связи на территории Российской Федерации Next Mobile, одно из самых цитируемых российских спортивных интернет-изданий Sport.24.ru.

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