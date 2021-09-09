РЭО и «Макдоналдс» начали сотрудничество по раздельному сбору отходов

РЭО и «Макдоналдс» начали сотрудничество по раздельному сбору отходов
РЭО и «Макдоналдс» начали сотрудничество по раздельному сбору отходов
Вчера, 01:04ОбществоФото: pxhere.com
Российский экологический оператор (РЭО) и компания «Макдоналдс» подписали соглашение. Согласно условиям документа, будет организована система раздельного сбора и вывоза отходов во всех ресторанах сети в регионах. Также теперь в упаковках продукции будет использовано вторсырье.

Как пишет РБК, период действия соглашения составит два года, в будущем возможно продление. При этом в нем не говорится о финансовых обязательствах со стороны РЭО и ресторанов «Макдоналдс».

В октябре компании намерены утвердить список регионов, у которых имеется подходящая инфраструктура для реализации пилотных проектов по организации раздельного сбора отходов и отправке их на утилизацию.

«В этом году участниками пилотного проекта по раздельному сбору мусора станут 40 ресторанов „Макдоналдс“ в России. При этом все новые компании сети будут строить с возможностью раздельного сбора мусора с целью передачи отходов на переработку», — рассказал представитель РЭО.

К настоящему времени уже в 24 из более чем 800 ресторанов «Макдоналдс» в 61 регионе страны организовали раздельный сбор мусора, уточнила старший директор по устойчивому развитию компании Ирина Коршунова.

«До 2025 года на всех предприятиях „Макдоналдс“ в России будет внедрена система раздельного сбора мусора с возможностью последующей переработки», — пояснила она.

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