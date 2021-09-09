Хабиров рассказал о мучительных подъемах утром и о том, что его на них мотивирует

Также Радий Хабиров рассказал о том, почему не показывает лицо своего младшего сына в соцсетях.

Вчера, 8 сентября в ЦУРе Башкирии прошла Прямая Линия главы Башкирии Радия Хабирова. В ходе мероприятия он отвечал на вопросы как журналистов, так и жителей республики, и среди этих вопросов прозвучали и темы личного характера, например о том, как начинается утро руководителя республики. Радий Хабиров признался, что ранние утренние подъемы даются ему тяжело, он не принадлежит к категории людей, которым вставать по утрам легко и объяснил это физиологией. Также он назвал свои пробуждения мучительными. После мучительного пробуждения в графике главы быстрое приведение себя в порядок, чашка кофе и путь до работы. Радий Хабиров рассказал о том, что идеальным рабочим графиком для него было бы начало дня в 12 часов дня и завершение его в 12 часов ночи. Но находит глава региона и плюсы в ранних подъемах, ведь для него это дополнительная возможность увидеть своего младшего сына, ведь вечером сделать не получается. Тема с младшим сыном получила развитие и прозвучал вопрос о том, почему же глава региона не демонстрирует лицо своего младшего ребенка в социальных сетях. Маленький же еще. В соцсетях много пользователей. Он еще повзрослеет, войдет в этот мир, а пока пусть так, пусть будет защищен. Я не суеверный, это просто большой жизненный опыт.Радий Хабиров

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