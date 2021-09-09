Глава Башкирии пояснил проведение масштабных массовых мероприятий в разгар пандемии

Отвечая на этот вопрос Радий Хабиров в первую очередь отметил, что каждое из прошедших мероприятий имело большое значение для региона и признался в том, что за эти решения его действительно сильно критиковали, но в противовес этому заявил, что с начала пандемии Башкирия научилась жить в нормах ограничений, а каждый случай заражения новой инфекцией фиксировался и распространение инфекции дальше не допускалось. Хабиров еще раз уточнил, что соблюдались все необходимые меры предосторожности.