Глава Башкирии пояснил проведение масштабных массовых мероприятий в разгар пандемии

В ходе Прямой Линии с главой Башкирии Радием Хабировым, которая прошла вчера, 8 сентября ответил на вопрос блогера Полины Вишневской, который в той или иной мере звучал в инфопространстве региона все лето – почему в период пандемии COVID-19 в Башкирии провели Фольклориаду, спортивные чемпионаты и чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Russia.
Отвечая на этот вопрос Радий Хабиров в первую очередь отметил, что каждое из прошедших мероприятий имело большое значение для региона и признался в том, что за эти решения его действительно сильно критиковали, но в противовес этому заявил, что с начала пандемии Башкирия научилась жить в нормах ограничений, а каждый случай заражения новой инфекцией фиксировался и распространение инфекции дальше не допускалось. Хабиров еще раз уточнил, что соблюдались все необходимые меры предосторожности.
Каждый раз мы ищем баланс между возможным вредом и возможной пользой. Мы исходили из того, что пользы больше. Текущая ситуация была не столь трагична, чтобы мы закрылись и не проводили. Каждое мероприятие — оно вырванное, каждое несет пользу.Радий Хабиров