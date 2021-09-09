“Единая Россия” внесла в бюджет финансирование инфраструктурных проектов в регионах

Единороссы вместе с властями регионов запустили ряд инфраструктурных проектов и программы капремонта школ. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал, что российский президент оценил предложенную схему развития регионов, и теперь те смогут получать инфраструктурные кредиты на 15 лет по ставке до 3% в год.

Как сообщает nashgorod.ru, через несколько дней состоится совещание с правительством страны. На нем будет обсуждаться проект бюджета на 2022 год и 2023-2024 гг., в котором предусматривается инвестирование этих проектов. По словам сопредседателя ОНФ, главы образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, нужно стимулировать творческий подход к обновлению школьных зданий с помощью конкурса лучших проектов. Она также предложила поощрять победителей дополнительным финансированием развития образовательной среды. Всего до конца 2024 года планируется открыть тысячу триста новых школ примерно на миллион учащихся. В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что единороссы оказали серьезное влияние на законодательное обеспечение программ строительства и капитального ремонта школ и планируют в дальнейшем контролировать реализацию предложенных проектов. Ранее отмечалось, что «Единая Россия» озвучила Владимиру Путину предложения по реализации программы развития инфраструктуры регионов. Российский президент поддержал инициативу, и 9 июня Госдума приняла соответствующий закон. А еще через десять дней на съезде «Единой России» было объявлено о продлении программы до 2026 года и увеличении ее финансирования. На сайте ER.ru сообщается, что на съезде “Единой России” глава государства также поручил создать программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет. Ранее «Единая Россия» представила перечень из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ будут отслеживать созданные единороссами рабочие группы.

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