Дегтярев вернул «Хабаровским авиалиниям» вертолеты МИ-8МТВ

По сообщению издания transsibinfo.com, воздушные суда эксплуатировались «Хабаровскими авиалиниями», но затем были переданы в аренду другой авиакомпании и эксплуатировались за пределами Хабаровского края. Об этой проблеме Михаил Дегтярев узнал практически сразу после назначения на должность главы региона и в ноябре прошлого года начал переговоры с руководством авиакомпании «Ютэйр». В результате он получил согласие на возврат вертолетов в Хабаровск. После прибытия воздушных судов в регион они были переданы «Хабаровским авиалиниям».