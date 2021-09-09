Дегтярев вернул «Хабаровским авиалиниям» вертолеты МИ-8МТВ

Дегтярев вернул «Хабаровским авиалиниям» вертолеты МИ-8МТВ
Дегтярев вернул «Хабаровским авиалиниям» вертолеты МИ-8МТВ
9 сентября, 12:56ОбществоФото: khabkrai.ru
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев вернул в регион три вертолета Ми-8МТВ, которые ранее были переданы в аренду авиакомпании «Ютэйр».

По сообщению издания transsibinfo.com, воздушные суда эксплуатировались «Хабаровскими авиалиниями», но затем были переданы в аренду другой авиакомпании и эксплуатировались за пределами Хабаровского края. Об этой проблеме Михаил Дегтярев узнал практически сразу после назначения на должность главы региона и в ноябре прошлого года начал переговоры с руководством авиакомпании «Ютэйр». В результате он получил согласие на возврат вертолетов в Хабаровск. После прибытия воздушных судов в регион они были переданы «Хабаровским авиалиниям».

Об этом Михаил Дегтярев написал в своем телеграм-канале. В сообщении говорится, что сейчас три вертолета Ми-8МТВ будут использоваться для полетов в северные районы региона либо для нужд санитарной авиации или для организации перевозки сотрудников горнорудных предприятий к месту работы.

«До прошлого года эти винтокрылые машины находились в аренде в другом субъекте РФ, то есть использовали их без пользы для жителей Хабаровского края», — написал Дегтярев.

Необходимо отметить, что глава Хабаровского края в очередной раз остановил неправомерное распоряжение собственностью края. До его прихода в регион некоторые чиновники и руководители компаний допускали подобную практику. Однако Михаил Дегтярев начал активную борьбу с ними, в результате которой были освобождены от должности несколько чиновников, а отданное ими имущество края вернулось в регион.

Три вертолета, которые, как и обещал, вернул в Хабаровск врио губернатора, теперь позволят обеспечить авиационные перевозки для жителей отдаленных районов Хабаровского края, а также будут использоваться для нужд санавиации.

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