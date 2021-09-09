Бэйл уверен в том, что Роналду справится с новым вызовом в «Манчестер Юнайтед»

«Я уверен, что Роналду отлично поработает в «Манчестер Юнайтед». Он уже все доказал в Премьер-лиге, знает эту лигу. Роналду добился всего в футболе, никто не сравнится с ним по результативности. Я, как и все, с нетерпением жду, когда он начнет играть», - передает слова Бэйла «Советский спорт».