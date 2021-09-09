Аналитики Башстата сообщили о подорожании помидоров и огурцов

Аналитики Башстата сообщили о подорожании помидоров и огурцов
Аналитики Башстата сообщили о подорожании помидоров и огурцов
9 сентября, 16:42ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Огурцы стали продуктом, который за неделю подорожал значительнее остальных.

Опубликованы оперативные данные Башстата об уровне и изменении средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров по Башкирии. Из опубликованных ведомством данных следует, что больше всего за последнюю отчетную неделю подорожали именно свежие огурцы. рост составил 5,6%, а средняя цена достигла 51 рубля за килограмм.

Не отстают от огурцов и свежие помидоры, их стоимость за неделю выросла на 3,7 % и ставила в среднем 57 рублей за килограмм. процента, до 57 рублей за килограмм. Бронза, то есть почетное третье место в рейтинге наиболее подорожавших продуктов у маргарина, рост цен на него составил 2,7%, теперь килограмм этого продукта обходится жителям Башкирии в среднем в 156 рублей за килограмм.

В той или иной мере за неделю подорожали крупы – рис и гречка, полукопченые и вареные колбасы, шоколадные конфеты, сливочное и подсолнечное масло, свинина и говядина, сметана, черный чай, хлеб и мясные консервы для питания детей.

Среди лидеров по потерям в цене стал тот самый борщевой набор, цены на который всю весну и лето удивляли не только жителей Башкирии, но и всей России, высокие цены на свеклу, морковь и капусту стали одной из тем, которую обсуждали в ходе Прямой линии с президентом России. Так, больше остальных продуктов в Башкирии подешевела белокочанная капуста, на 4,4 %, килограмм в среднем обойдется в Башкирии в 36 рублей. Следом – морковь, подешевевшая на 3,7%, средняя цена в республике на нее составила 39 рублей за килограмм.

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