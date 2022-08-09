В Башкирии осудят мать 20 лет назад задушившую 11-летнего сына по просьбе сожителя

В Башкирии осудят мать 20 лет назад задушившую 11-летнего сына по просьбе сожителя
В Башкирии осудят мать 20 лет назад задушившую 11-летнего сына по просьбе сожителя
Вчера, 21:04ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба Ск по Башкирии
Резонансное преступление было совершено еще в 2001 году, однако распутать клубок следователям удалось лишь сейчас, сообщили в пресс-службе СК по Башкирии 9 августа.

Следователи четвертого отдела СУ Следкома по Башкирии, который расследует особо важные дела, завершили расследование преступления совершенного более 20 лет назад. Тогда 11-летний мальчик без вести пропал в Сибае, по словам его родственников — уехал на велосипеде и не вернулся домой. Его поиски тогда не увенчались успехом, однако в 2017 году в лесу были найдены человеческие останки, и экспертам-криминалистам вместе со следователями удалось выяснить, что принадлежат они тому самому пропавшему ребенку.

Выяснилось, что мать убить собственного ребенка подговорил сожитель. Причина — наличие у них собственного общего ребенка. Женщина послушала своего мужа, позвала сына в лес за вениками, где и задушила поясом от своего халата. Примечательно, что пояс для этой цели приготовил ее сожитель. Задушенного ребенка женщина закопала на месте преступления, где они и пробыли 16 лет.

Теперь женщина 53 лет и мужчина 62 лет обвиняются в убийстве и в подстрекательстве к нему. Женщина свою вину в преступлении полностью признала, ее же сожитель вину отрицает. Несмотря на это вину в преступлении обоих обвиняемых установит суд, куда уже передано уголовное дело.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы