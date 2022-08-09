ВКонтакте анонсировала глобальное обновление приложения

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:«Вектор нашего развития — всегда быть современным, технологичным и эстетичным инструментом для общения и обмена любыми форматами контента. В этом году мы укрепили лидерство, привлекли к нашим продуктам ещё больше людей и установили абсолютный рекорд посещаемости — 100 миллионов активных пользователей в месяц. Кроме того, мы занимаем первое место в России по объёму контента и количеству авторов. Глобальное обновление приложения объединяет в себе наш многолетний опыт и является отражением того, каким мы видим будущее ВКонтакте, закладывая фундамент для реализации запланированных нами прогрессивных функций и внедрения новых передовых технологий. Также обновление станет ответом на запросы пользователей, которые присоединились к нашей платформе в этом году и предпочитают простой интерфейс с акцентом на контенте».