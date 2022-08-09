В группе в детском саду в Уфе числятся 150 детей, фактически посещают сад 60 малышей

В группе в детском саду в Уфе числятся 150 детей, фактически посещают сад 60 малышей
В группе в детском саду в Уфе числятся 150 детей, фактически посещают сад 60 малышей
Вчера, 19:52ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Такая укомплектованность вызвана тем, что воспитатели учреждения отправились в отпуск, во всяком случае так говорится в обращении размещенном в общественной электронной приемной властей Башкирии 8 августа.

На сайте общественной электронной приемной властей Башкирии появилось обращение адресованное министерству образования и науки региона. Родители возмущены тем, что в группе их малолетнего сына в детском саду числится 150 детей. Причина, по словам заявителей, в том, что «воспитателей администрация детского сада № 4 одновременно отправила в отпуск».

Четыре группы объединили в одну, и теперь в одной группе числится около 150 человек, фактически ходят почти 60 человек! Нет места ни сесть, ни играть, ни спать. Я понимаю, что воспитателям тоже нужен отпуск. Но можно было отпуска организовать по графику, с минимальным ущербом для воспитательного процесс.из обращения на сайте приемной властей

Также родители интересуются насколько такое количество детей в группе укладывается в существующие санитарно-эпидемиологические нормы и ждут комментариев министерства образования и науки. Mkset обратиться за комментарием в ведомство в рабочие часы.

Напомним, если раньше максимальное количество детей в одной группе в детском саду в санитарных нормах указывалось конкретное, то сейчас известна лишь норма квадратных метров на одного ребенка, которая «плавает» в зависимости от особенностей ребенка, например на деток с ОВЗ площади в игровой полагается больше, чем для детей без выраженных проблем со здоровьем. Количество числящихся в группе детей норма и вовсе не ограничена, важно лишь количество фактически посещают дошкольное учреждение.

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