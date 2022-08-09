В Башкирии возбудили уголовное дело из-за закупки «пиксельных елок»

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за закупки «пиксельных елок»
В Башкирии возбудили уголовное дело из-за закупки «пиксельных елок»
Вчера, 10:57ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Уголовное дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств при закупке «пиксельных елок» — ущерб бюджету республики был нанесен в сумме более 24 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В Башкирии по итогам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения более 24 миллионов рублей при закупке «пиксельных елок».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ноябре 2019 года ГКУ РБ «Хозяйственное управление» и ООО «Клирлайт Рус» заключили госконтракт на сумму более 115 миллионов рублей для оказания услуг по изготовлению борных световых декоративных конструкций.

Выяснилось, что контракт был заключен без проведения конкурентных процедур и по завышенной цене. Это привело к тому, что бюджету Башкирии был нанесен ущерб в размере более 24 миллионов рублей.

— В этой связи прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц ГКУ РБ «Хозяйственное управление» и ООО «Клирлайт Рус». По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Подчеркивается, что ход расследования и его результаты находятся на контроле прокуратуры Башкирии.

Напомним, что летом 2021 года компания «Клирлайт Рус» по постановлению Арбитражного суда Башкирии должно было вернуть в бюджет республики 115 миллионов рублей. Уже зимой этого года Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе данное решение по делу о поставке пиксельных елок в Башкирию.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы