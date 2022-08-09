В Башкирии возбудили уголовное дело из-за закупки «пиксельных елок»

В Башкирии по итогам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения более 24 миллионов рублей при закупке «пиксельных елок».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ноябре 2019 года ГКУ РБ «Хозяйственное управление» и ООО «Клирлайт Рус» заключили госконтракт на сумму более 115 миллионов рублей для оказания услуг по изготовлению борных световых декоративных конструкций.
Выяснилось, что контракт был заключен без проведения конкурентных процедур и по завышенной цене. Это привело к тому, что бюджету Башкирии был нанесен ущерб в размере более 24 миллионов рублей.
— В этой связи прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц ГКУ РБ «Хозяйственное управление» и ООО «Клирлайт Рус». По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Подчеркивается, что ход расследования и его результаты находятся на контроле прокуратуры Башкирии.
Напомним, что летом 2021 года компания «Клирлайт Рус» по постановлению Арбитражного суда Башкирии должно было вернуть в бюджет республики 115 миллионов рублей. Уже зимой этого года Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе данное решение по делу о поставке пиксельных елок в Башкирию.