В Башкирии 39-летнему вандалу предъявили обвинение из-за разрушений в парке Победы

На минувших выходных 39-летний житель Ишимбая будучи пьяным устроил погром в парке Победы в Ишимбае. Там он порушил гранитные плиты, на которых были выбиты имена воинов погибших в Великой Отечественной войне, разумеется повредив этим как плиты так и свою репутацию. Еще вчера личность вандала была установлена. В следкоме отмечают, что гражданин неоднократно имел проблемы с законом и уточняют, что на этот раз их ему также избежать не удастся.