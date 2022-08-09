В Башкирии 39-летнему вандалу предъявили обвинение из-за разрушений в парке Победы

В Башкирии 39-летнему вандалу предъявили обвинение из-за разрушений в парке Победы
В Башкирии 39-летнему вандалу предъявили обвинение из-за разрушений в парке Победы
Вчера, 15:48ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Обвинение мужчине, который повредил мемориальные объекты предъявлено по статье 243.4 УК РФ, повреждение мемориальных объектов воинской славы, сообщили в пресс-службе следкома Башкирии 9 августа.

На минувших выходных 39-летний житель Ишимбая будучи пьяным устроил погром в парке Победы в Ишимбае. Там он порушил гранитные плиты, на которых были выбиты имена воинов погибших в Великой Отечественной войне, разумеется повредив этим как плиты так и свою репутацию. Еще вчера личность вандала была установлена. В следкоме отмечают, что гражданин неоднократно имел проблемы с законом и уточняют, что на этот раз их ему также избежать не удастся.

Сегодня 9 августа пресс-служба регионального следкома сообщила о том, что ишимбайцу предъявлено обвинение по статье 243.4. Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.

Напомним, что данное резонансное происшествие взял на личный контроль глава СК Башкирии Александр Бастрыкин.

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