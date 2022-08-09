Стали известны цены в магазине H&M в Уфе после открытия

Информация о стоимости товаров шведской марки одежды и аксессуаров была вывешена в одном из бутиков в ТРЦ «Планета»

Стало известно, по какой цене будут продаваться товары в бутиках H& M в Уфе. Стенды с указанием стоимости вещей на манекенах появились в одном из магазинов сети. Так, джинсы от шведской марки обойдутся покупателям в среднем в 2299 рублей. Аналогичный ценник указан также на такие позиции, как платье с рукавами на сборке и кардиган с вышивкой. Топ на бретелях обойдётся в 1199 рублей. Указаны также цены и на аксессуары, надетые на манекенах — солнцезащитные очки — 699 рублей, колье со стразами — 399 рублей. Цены на выставленные в продажу позиции появились в витрине одного из бутиков марки в Уфе Фото: Mkset.ru Напомним, бутики марки на территории России были закрыты ещё в марте этого года. В начале лета стало известно, что шведская компания намерена покинуть российский рынок, предварительно распродав оставшиеся в магазинах товары. Изначально датой открытия магазинов в Уфе и по всей России было объявлено 1 августа. Однако позднее на стойке информации в одном из уфимских ТЦ сообщалось, что плановая дата открытия бутика — 15 августа.

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