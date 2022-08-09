Поправки к Закону «О рекламе» должны доработать к 13 августа 2022 года

Поправки к Закону «О рекламе» должны доработать к 13 августа 2022 года
Поправки к Закону «О рекламе» должны доработать к 13 августа 2022 года
Вчера, 11:29ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
До 13 августа думский комитет по экономической политике должен внести поправки в законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О рекламе», представленный депутатом от партии «Единая Россия» Артемом Кирьяновым. После чего документ поступит на рассмотрение во втором чтении.

Как информирует newizv.ru, законопроект предусматривает создание в России единого оператора цифровых рекламных конструкций. С этого момента вся цифровая наружная реклама и электронные объявления граждан страны должны будут размещаться только через ресурс, который будет контролироваться единым оператором.

По мнению оппонентов законопроекта, предлагаемые нормы несут в себе риски создания в России искусственной монополии, которая повлечет ликвидацию многих мелких участников рекламного бизнеса.

Сторонники законопроекта приводят свои аргументы. Принятие документа позволит защитить национальные интересы и усилить контроль за цифровой рекламой. Кроме того, актуален и другой аспект реформы — избавление от коррупционной составляющей. Сегодня во многих регионах решение о размещении наружной рекламы принимают местные органы власти, что неизбежно приводит к конфликтам, связанным с переделом рекламного рынка.

Депутат Кирьянов отметил, что его позиция остается неизменной. Политик подчеркнул, что единый оператор не станет монополистом, поскольку все рекламные компании смогут принимать участие в торгах на установку рекламы, после чего эксплуатировать экраны. Единственное отличие — это то, что распределение рекламных площадей будет производиться исключительно через специальный «ресурс размещения информации». Доступ к нему для рекламщиков будет абсолютно бесплатным.

Новая структура предполагает создание 1500 рабочих мест. Кирьянов убежден, что, как только уйдет коррупционная составляющая, отчисления от налогов в местные бюджеты повысятся. Более того, установка и эксплуатация рекламных конструкций единого оператора может принести в бюджет несколько миллиардов рублей.

Депутат отметил, что появление единого оператора наведет на рынке цифровой рекламы порядок. Под его контроль перейдут все цифровые билборды и классифайды, что позволит снизить риски утечки персональных данных россиян.

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