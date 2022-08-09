Онлайн распродажа IKEA в Уфе завершится 15 августа

Онлайн распродажа IKEA в Уфе завершится 15 августа
Онлайн распродажа IKEA в Уфе завершится 15 августа
Вчера, 12:01ОбществоЭлина СайфрановаФото: Mkset.ru
Распродажа IKEA в Уфе и по всей России стартовала еще 5 июля, однако в день распродажи приобрести товары получилось далеко не у всех.

Стало известно, что онлайн-распродажа IKEA в Уфе завершится уже 15 августа в 22:00 по местному времени. Об этом гласит сообщение на главной странице сайта.

Подчеркивается, что все заказы, которые были оформлены до указанной даты будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное время.

Напомним, что магазины IKEA по всей России закрылись еще в марте после, тогда руководство компании сообщало, что работа магазинов будет приостановлена на три месяца. Однако спустя время компания IKEA приняла решение не возобновлять розничную продажу товаров для дома в России «в обозримом будущем».

Так, онлайн-распродажа остатков со склада началась 5 июля, но из-за ажиотажа в этот же день сайт начал выдавать ошибку и перестал принимать заказы. На следующий день стало известно об открытии "Магазина шведский продуктов". К слову, сотрудники IKEA предполагали, что завершиться онлайн распродажа к середине августа.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы