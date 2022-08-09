Онлайн распродажа IKEA в Уфе завершится 15 августа

Распродажа IKEA в Уфе и по всей России стартовала еще 5 июля, однако в день распродажи приобрести товары получилось далеко не у всех.

Стало известно, что онлайн-распродажа IKEA в Уфе завершится уже 15 августа в 22:00 по местному времени. Об этом гласит сообщение на главной странице сайта. Подчеркивается, что все заказы, которые были оформлены до указанной даты будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное время. Напомним, что магазины IKEA по всей России закрылись еще в марте после, тогда руководство компании сообщало, что работа магазинов будет приостановлена на три месяца. Однако спустя время компания IKEA приняла решение не возобновлять розничную продажу товаров для дома в России «в обозримом будущем». Так, онлайн-распродажа остатков со склада началась 5 июля, но из-за ажиотажа в этот же день сайт начал выдавать ошибку и перестал принимать заказы. На следующий день стало известно об открытии "Магазина шведский продуктов". К слову, сотрудники IKEA предполагали, что завершиться онлайн распродажа к середине августа.

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