Новый авиарейс Уфа-Актау может быть запущен в ближайшее время

Ещё один рейс из Уфы с Казахстан может быть запущен компанией Red Wings в ближайшее время. Данные следуют из приказа федерального агентства воздушного транспорта.
Сообщается, что из авиакомпания в будущем сможет осуществлять авиаперелёты из Уфы в город Актау, который является одним из крупнейших городов Казахстана.
Отметим, что в начале лета стало известно о запуске прямого авиарейса из Уфы в Актау, осуществляемого компанией «Азимут». На данный момент рейсы выполняются один раз в неделю по понедельникам.
Также ранее авиаперевозчик Red Wings сообщил о запуске прямых рейсов из Уфы в такие города Казахстана, как Нур-Султан и Алматы. Полёты также выполняются раз в неделю — по четвергам.