На детской площадке в Башкирии взорвался газовый баллон в автомобиле

На детской площадке в Башкирии взорвался газовый баллон в автомобиле
На детской площадке в Башкирии взорвался газовый баллон в автомобиле
Вчера, 19:17ОбществоИрина ДеревянчукФото: Скриншот с видео UTV
Момент взрыва попал в обзор камеры видеонаблюдения, видео опубликовал телеканал UTV 9 августа.

На детской площадке в Стерлитамаке произошел инцидент лишь чудом оставшийся без жертв. Днем на парковке по улице Хвойная в городе Стерлитамак в критической близости от детской площадки прогремел взрыв. Взорвался газовый баллон в отечественном автомобиле «Нива» и чудом не нанес никаких увечий очевидцам, среди которых были и дети игравшие на площадке. Во всяком случае такой информацией поделились с телеканалом местные жители.

Видео:Ufanet

Взрыв не так давно, 5 июля, прогремел и в одном из дворов города Уфы. Взорвался пивной кег, который обнаружил пожилой мужчина и пытался переместить его в укромное место. Однако сделать этого не вышло — тара взорвалась серьезно удивил мимо проходящих граждан, сам же дедушка практически не повел бровью и обескураженно проследовал по своим делам.

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